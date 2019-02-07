Из самолета над Лондоном выпало тело безбилетника

Тело безбилетного пассажира выпало из отсека шасси при посадке самолета авиакомпании Kenya Airways в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщило со ссылкой на полицию издание Daily Mail.
Отмечается, что правоохранителей вызвали в столичный район Клапхэм после того, как в саду у дома было обнаружено тело. Отмечается, что труп упал в метре от местного жителя, который загорал в своем саду.
"На данный момент полиция считает, что речь идет о безбилетнике, который выпал из ниши шасси самолета Kenya Airways, летевшего в Хитроу".
При осмотре воздушного судна в отсеке шасси были найдены сумка, вода и небольшой запас продовольствия. Полиция проводит расследование инцидента.
Установлено, что самолет летел из Найроби. Пассажир, предположительно, замерз насмерть.
Ранее сообщалось, что перед отлетом пассажирка открыла аварийный выход с надувным трапом в самолете вместо того, чтобы попасть в туалет.
А в Финляндии пилот самолета погиб от удара дверью. В момент происшествия, кроме капитана, на борту самолета никого не было.
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Источник: korrespondent.net
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