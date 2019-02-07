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02. 07. 2019

В Грузии нашли замену российским туристам

Американский туроператор MIR Corporation и National Geographic запустили совместный проект, предусматривающий привлечение в Грузию туристов из англоязычных стран. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает местное издание Первый канал.

Глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава позитивно оценивает совместный проект, призванный минимизировать потери турсектора от решения властей РФ об ограничении поездок в республику российских туристов.

"Для нас это очень важно, особенно в эти дни, когда туризм в Грузии встал перед серьезным вызовом. Исходя из этого, важно, чтобы из таких стран, как США, Канада, Новая Зеландия и другие, откуда приток туристов может быть большим, и существует большой потенциал, именно под эгидой National Geographic будет осуществляться их приезд, и мы их с удовольствием примем", - заявила Турнава после встречи с крупными американскими туроператорами.

Сообщается, что National Geographic готовит туры для путешественников в Грузию, которым будут предлагаться специальные туристические сервисы.

"Мы будем всемерно поддерживать этот проект и уверены, что такие проекты будут способствовать росту узнаваемости Грузии как страны с уникальной природой, культурой, вином и, что более важно, как о безопасном туристическом направлении", - сказала Турнава.

В корпорации MIR Corporation заявили, что планирует расширить свой бизнес в Грузии.

Как сообщалось, массовые протесты в Грузии начались после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии оказался российский депутат Гаврилов. 

После этого президент России Владимир Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию. Кабмину поручили оказать помощь с возвращением домой российским туристам, которые находятся в Грузии.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил Грузии реальными проблемами в экономике. Такое заявление он сделал в ответ на высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

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Источник: korrespondent.net

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