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02. 07. 2019

РФ в ПАСЕ: к демаршу семи стран присоединилась Швеция

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению Украины и шести других стран, которые устроили демарш после возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом в понедельник, 1 июля, заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире Радио НВ.

"Это информация от наших балтийских коллег. К финальному заявления, которое было от семи стран после возвращения России, присоединились депутаты от Швеции", - сказал он.

Арьев также рассказал, что Польша поддержала инициативу подготовить новую резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

Напомним, 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. шесть других стран - Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония также объявили демарш.

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Источник: korrespondent.net

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