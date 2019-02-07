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02. 07. 2019

У Зеленского уточнили позицию по языковому вопросу

Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук подчеркнул, что заявление руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе является его личным видением. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Стефанчук также отметил, что позиция Богдана не отображает позицию партии Слуга народа.

"Я думаю, это однозначно стоит трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии. Для нас определяющим является положение ст. 10 Конституции, согласно которой единственным государственным языком является украинский язык", - сказал он.

Напомним, накануне было опубликовано интервью Андрея Богдана, в котором тот предложил Донбассу разрешить русский язык как региональный.

Ранее Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Андрея Богдана. Богдан подпадает под закон о люстрации, но в окружении Зеленского с этим не соглашаются. Подробнов в материале Андрей Богдан: глава Администрации президента.

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Источник: korrespondent.net

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