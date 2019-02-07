Ивана Купала 2019: традиции и история

В Украине во втором месяце лета традиционно отмечают старославянский праздник Ивана Купала. Он проходит ежегодно в ночь с 6 на 7 июля перед Ивановым днем.

Издавна праздник был посвящен дню летнего равноденствия и являлся одним из четырех главных праздников солнечного календаря. В ночь на Ивана Купала до сих пор проводят "магическое" очищение с помощью огня и воды.

Традиции Ивана Купала

Особое место в праздник Ивана купала занимают вода, огонь и травы. Днем незамужние девушки собирали полевые травы и цветы, из которых плели венки. Они символизируют круговорот сил природы и оберегают от нечистой силы.

Перед заходом солнца девушки спускали венки на воду и наблюдали за их действиями. Если венок уплывал далеко от берега, то девушка скоро выйдет замуж. А в зависимости от того, в какую сторону унесло венок, оттуда и следовало ждать жениха. Если венок оставался у берега, то его создательницу ждала беда, а унесенный на центр водоема венок обозначал, что год пройдет без изменений.

Фото: google.com

Еще одной традицией Купала являются костры. Компания молодых людей собирались и разжигали огромный костер, который должен был очистить душу. Также принято прыгать через огонь. Если пара, взявшись за руки, не разомкнет ладони после прыжка через огонь, то их союз должен быть крепки и долгим.

Влюбленные также прыгали через огонь, крепко взявшись за руки. Если они не разъединят руки над в кострах также сжигали старые вещи, чтобы избавиться от негативной энергии.

Также считалось, что купание в канун и на Ивана купала очищает тело и дух, а утренняя роса после праздника обладает целебными свойствами.

Фото: google.com

Главной легендой праздника Ивана Купала считается цвет папоротника. Древние поверья говорят, что растение зацветает на мгновение в эту ночь, а кто найдет этот цвет будет счастливым всю жизнь.

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Источник: korrespondent.net