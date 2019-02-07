Дело против Порошенко: ГБР изымет документы в банке экс-президента

Следователи ГБР смогут изъять документа в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко. Такое решение принял Печерский районный суд Киева, сообщают Українські новини во вторник, 2 июля.

ГБР расследует дело от 23 мая 2019 года по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшего отмывания доходов, полученных преступным путем. Имеется ввиду сделка купли-продажи ЧАО Завод Кузница на Рыбацком, совершенная должностными лицами, которые занимали особо ответственное положение. Также речь идет о возможном внесении должностными лицами ПАО ЗНКИФ Прайм Эссетс Капитал и ОАО ЗНКИФ ВИК в ноябре 2018 заведомо ложных сведений в регистрационные документы и документы налоговой отчетности предприятий, что привело к тяжелым последствиям, по признакам уголовных преступлений.

Суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов.

В частности суд разрешил изъять документы по открытию и закрытии счетов ЧАО Завод Кузница на Рыбацком, платежных поручений и мемориальных ордеров, которые свидетельствуют о поступлении и использовании средств по счетам, документов относительно осуществления операций с ценными бумагами: договоров на приобретение бланков векселей, реестра выданных-погашенных векселей, договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, актов выполненных обязательств, распоряжений по зачислению списание ценных бумаг, документов об открытии счетов в ценных бумагах, других документов.

Также суд разрешил изъять документы по проведению финансового мониторинга сотрудниками Международного инвестиционного банка банковских операций ЧАО Завод Кузница на Рыбацком.

Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка. Еще 14,9% принадлежат Игорю Кононенко, первому заместителю председателя фракции Блок Петра Порошенко.

Ранее, в СМИ сообщалось, что на телеканале Прямой начались обыски. У Порошенко также заявляли, что у его экс-советника Юрия Бирюкова также начались обыски.

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Источник: korrespondent.net