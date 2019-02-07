В Украине обесточены 600 сел

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остается 601 населенный пункт в пяти областях Украины. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается также, что в Ровенской области частично повреждены крыши пяти школ и 24 жилых домов. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

"В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 291, Житомирская - 101, Киевская - 85, Сумская - 73 и Ровенская - 51", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

Напомним, накануне в Украине были обесточены 53 населенных пункта.

Ранее в ГСЧС также предупредали о высокой пожарной опасности.

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Источник: korrespondent.net