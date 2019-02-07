Лента RSS
Подписаться на ленту
02 июля 2019, вторник, 10:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
02. 07. 2019

Жители Индонезии судятся с властью из-за загрязнения воздуха

Группа активистов из Джакарты, Индонезия, подала в суд на власти из-за загрязнения воздуха, которое резко усилилось в последние месяцы и стало хуже, чем в Дели и Пекине. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 2 июля.

В столице замеряли индекс качества воздуха 25 июня. Тогда эта цифра составила 240 единиц, тогда как для сравнения в Лондоне она составляет 12, а в Сан-Франциско - 26.

Судебное разбирательство откроют в отношении президента Индонезии, а также министров здравоохранения, внутренних дел и иностранных дел, мэров Джакарты, Бантена и западной Явы.

Taken from my office, 24th floor. SCBD.
#SetorFotoPolusi pic.twitter.com/UZSCgMk9ed

— Varadhita Eriyadi (@dhitavarra) 26 июня 2019 г.

"Мы надеемся, что из-за этого иска правительство улучшит существующие законодательство и примет активные меры по борьбе с загрязнением воздуха, потому что нынешние меры не работают", - пояснили активисты.

Джакарта является самым грязным городом юго-восточной Азии. Гринпис утверждает, что за это ответственны обилие транспорта на дорогах, заводы, легальные и нелегальные фабрики, открытое сжигание отходов и энергетическая система, работающая на угле.

Напомним, что ранее в сети появилось сообщество, отказавшееся от детей из-за изменений климата.

В Тихий океан запустили "ловушку" для мусора

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.