Жители Индонезии судятся с властью из-за загрязнения воздуха

Группа активистов из Джакарты, Индонезия, подала в суд на власти из-за загрязнения воздуха, которое резко усилилось в последние месяцы и стало хуже, чем в Дели и Пекине. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 2 июля.

В столице замеряли индекс качества воздуха 25 июня. Тогда эта цифра составила 240 единиц, тогда как для сравнения в Лондоне она составляет 12, а в Сан-Франциско - 26.

Судебное разбирательство откроют в отношении президента Индонезии, а также министров здравоохранения, внутренних дел и иностранных дел, мэров Джакарты, Бантена и западной Явы.

Taken from my office, 24th floor. SCBD.

#SetorFotoPolusi pic.twitter.com/UZSCgMk9ed — Varadhita Eriyadi (@dhitavarra) 26 июня 2019 г.

"Мы надеемся, что из-за этого иска правительство улучшит существующие законодательство и примет активные меры по борьбе с загрязнением воздуха, потому что нынешние меры не работают", - пояснили активисты.

Джакарта является самым грязным городом юго-восточной Азии. Гринпис утверждает, что за это ответственны обилие транспорта на дорогах, заводы, легальные и нелегальные фабрики, открытое сжигание отходов и энергетическая система, работающая на угле.

Напомним, что ранее в сети появилось сообщество, отказавшееся от детей из-за изменений климата.

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Источник: korrespondent.net