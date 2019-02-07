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02. 07. 2019

Климкин рассказал, кто будет руководить МИДом

Во время "политического отпуска" министра иностранных дел Павла Климкина временно исполнять обязанности министра будет его заместитель Елена Зеркаль. Об этом глава МИД сказал в блиц-интервью Українським новинам, пишет Европейская правда во вторник, 2 июля.

"Я так рассчитываю, что пойду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он.

Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль. "Дальше будет Елена Зеркаль, пока временно исполняющим обязанности", - сказал он.

Отметим, комитет Верховной Рады намерен рассмотреть заявление Климкина об отставке и кандидатуру нового главы МИД Вадима Пристайко 9 июля.

Как сообщалось, накануне Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск". По его словам, отпуск ему нужен для того, чтобы создать "настоящую команду", к которой он пригласил присоединяться всех читателей соцсети.

В тот же день у президента Владимира Зеленского опубликовали его обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

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Источник: korrespondent.net

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