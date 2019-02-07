Взрыв на Днепропетровщине: двое детей в тяжелом состоянии

Двое детей, пострадавших в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке под Днепром, находятся в реанимационном отделении Днепропетровской областной детской больницы. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает Укринформ со ссылкой на заведующего приемным отделением медучреждения Игоря Майденко.

"У всех детей осколочные ранения. Пострадали пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сейчас продолжается оперативное лечение и они находятся в реанимации. Состояние остальных детей оценивается как травмы средней степени тяжести", - отметил Майденко.

В свою очередь председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов сообщил в Facebook, что ночью детям проводили операции, удаляли осколки.

"Ситуация сложная. Но под контролем. Двое детей тяжелые, одному пять лет, второму – 16. Сделали переливание крови, операции продлятся еще несколько часов. Мобилизованы все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделениями травматологии и хирургии, главный врач – все на работе, в операционных", - отметил Прыгунов.

В то же время в селе Пашена Балка самым сложным пациентам собирают деньги на лечение и восстановление здоровья.

По предварительному заключению взрывотехников, которые проводили осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п, больше о расследовании от правоохранительных органов обещают позже.

Напомним, 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на пожаре погибли четверо детей. Пожар в частном жилом доме ликвидирован в 9.35. Возраст погибших детей и причины пожара устанавливаются.

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Источник: korrespondent.net