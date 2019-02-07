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02. 07. 2019

Двоих полицейских задержали за вымогательство в Мелитополе

Правоохранители задержали двоих полицейских из Мелитополя Запорожской области за вымогательство и получение $10 тысяч от предпринимательницы из Харьковской области. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что двое следователей Мелитопольского отдела полиции вымогали у предпринимательницы из Харькова деньги за закрытие уголовного производства, открытое с целью "принуждения заявительницы к исполнению  гражданско-правовых обязательств".

По данным следствия, следователи полиции получили взятку двумя частями в гривневом эквиваленте в размере 75 тысяч грн и 150 тыяч. грн соответственно.

Мелитопольские следователи были задержаны, ведется следствие.

Cмотрите фотогалерею: Двоих полицейских задержали за вымогательство в Мелитополе

Напомним, в Мелитополе полицейский вымогал у военного 10 тысяч долларов за информацию о о местонахождении похищенного из воинской части имущества.

Ранее в Одессе двух полицейских задержали за взятки. Одного из взяточников задержали прямо во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава.

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Источник: korrespondent.net

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