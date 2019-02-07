Зеленский повторно просит Раду уволить Климкина и Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Указанные представления президент внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

Зеленский также направил в Раду представление на назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме, которое накануне было направлено в парламент.

Напомним, Зеленский еще в конце мая подал в Раду постановление об увольнении главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

А вчера у Зеленского опубликовали его обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

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Источник: korrespondent.net