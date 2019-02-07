На Донбассе обстреляли авто с медиками-волонтерами

На дороге Марьинка–Красногоровка в Донецкой области обстреляли автомобиль, в результате чего ранения получили двое медиков-волонтеров. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает пресс-служба полиции области.
Как сообщается, от работников больницы города Курахово в полицию поступило сообщение об оказании медицинской помощи двум медикам-волонтерам (42 и 32 года).
"По их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г.Марьинка и г.Красногоровка", - сказано в сообщении.
Сейчас пострадавшие находятся в военном госпитале Покровска.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье теракт (ч.2 ст. 258 УК Украины).
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Источник: korrespondent.net
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