На Донбассе обстреляли авто с медиками-волонтерами

На дороге Марьинка–Красногоровка в Донецкой области обстреляли автомобиль, в результате чего ранения получили двое медиков-волонтеров. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщается, от работников больницы города Курахово в полицию поступило сообщение об оказании медицинской помощи двум медикам-волонтерам (42 и 32 года).

"По их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г.Марьинка и г.Красногоровка", - сказано в сообщении.

Сейчас пострадавшие находятся в военном госпитале Покровска.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье теракт (ч.2 ст. 258 УК Украины).

Напомним, накануне в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer ВСУ. В результате атаки погибли боевой медик и водитель. Старшина, который также находился в машине, получил огнестрельное ранение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net