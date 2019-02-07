Лидеры G20 назвали главную проблему планеты

В японской Осаке завершился саммит лидеров стран Большой двадцатки, по итогам которого было принято совместное заявление, согласно которому, главной проблемой названа массовая миграция. Документ обнародован на официальном сайте G20.

Лидеры стран G20 подчеркнули необходимость общих действий для урегулирования проблемы массовой миграции.

"Масштабные перемещения беженцев вызывают глобальную обеспокоенность гуманитарными, политическими, социальными и экономическими последствиями. Мы подчеркиваем важность совместных действий для устранения фундаментальных причин перемещения и реагирования на растущие гуманитарные потребности", - говорится в совместном заявлении мировых лидеров.

Как указывается в документе, страны Большой двадцатки приняли к сведению соответствующие доклады Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международной организации по миграции и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Лидеры стран на саммите G20 также подписали декларацию, в которой они обязались не предоставлять политическое убежище обвиняемым в коррупционных преступлениях.

Согласно декларации, главы государств договорились так же поступать и с активами тех, кого преследуют по коррупционным обвинениям. Они пообещали "теснее сотрудничать по возвращению активов".

Кроме этого, лидеры согласовали, что в каждой стране Большой двадцатки как можно быстрее должен вступить в силу закон, который предусматривает криминализацию подкупа иностранных граждан и чиновников.

Напомним, что на саммите G20 Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным. После этого, Трамп отправился в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Ыном по поводу ядерного оружия.

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Источник: korrespondent.net