Задержанный с документами "ЛНР" сепаратист вышел под залог – Луценко

Задержанный в Киеве с удостоверением "участника боевых действий" со стороны "ЛНР" Дмитрий Держак вышел под залог в 570 тысяч гривен. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия-спонсора террористов ЛНР, которого задержали с удостоверением "участника боевых действий" против Украины, суд дал возможность выйти под залог в 570 тыс грн. Это произошло в тот самый день, когда террористы расстреляли медицинский автомобиль ВСУ", - написал он.

По словам Луценко, в связи с этим решением Конституционного суда "в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников".

"Завтра - суд над самым ценным для Кремля арестантом гр.Вышинским. На днях - апелляция Ефремову", - написал генпрокурор.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, 26 июня Луценко сообщил о задержании "одного из основных спонсоров "ЛНР"" Дмитрия Держака, сына гендиректора ликеро-водочного завода Луга-Нова Леонида Держака. У него при себе было удостоверение военнослужащего "ЛНР" и удостоверение "ветерана боевых действий" против Украины. В своей публикации Луценко еще тогда высказал обеспокоенность, что суд может отпустить сепаратиста под домашний арест.

Как сообщалось, 25 июня Конституционный суд признал неконституционным положение ч. 5 ст. 176 Уголовного процессуального кодекса о Конституционный суд отменил часть статьи безальтернативности меры пресечения по делам о терроризме и государственной измене.

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Источник: korrespondent.net