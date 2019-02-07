Взрыв на Днепропетровщине: дети нашли гранату на мусорке

Причиной травмирования детей в понедельник, 1 июля, в селе Пашена Балка в Днепропетровской области стал взрыв гранаты для подствольного гранатомета ВОГ-25п. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская со ссылкой на предварительное заключение взрывотехника.

Вместе с тем, Радио Свобода со ссылкой на Старчевскую сообщает, что правоохранители уже пообщались с пострадавшими в больнице и выяснили, что дети нашли гранату на мусорке.

Уголовное производство открыли по двум статьям Уголовного кодекса: о незаконном обращение с оружием (ст. 263) и небрежном хранении огнестрельного оружия или боевых припасов (ст. 264).

Ранее сообщалось, что медики прооперировали пятерых пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет.

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Источник: korrespondent.net