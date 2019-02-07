Мужчина сорвался со скалы в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области мужчина сорвался со скалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области во вторник, 2 июля.

Инцидент произошел вечером 1 июля. В 20:16 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Шпицы, на территории Бистрецкого сельского совета Верховинского района, местные жители обнаружили мужчину с травмой позвоночника. Для оказания помощи выехали спасатели.

В 21:13 от заявителей поступило сообщение, что потерпевший умер. К месту происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

"По прибытию к месту вызова установлено, что погибший 1947 года рождения, житель села Красник Верховинского района, сорвался со скалы высотой ориентировочно 25 метром", - сказано в сообщении ГСЧС.

Спасатели на носилках транспортировали погибшего к подножию горы Шпицы, на автомобиле свезли в село Красник и передали родственникам.

Напомним, что ранее в Сумской области мужчина погиб, спасая козленка.

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Источник: korrespondent.net