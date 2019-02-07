Трамп одобрил выделение 4,6 млрд долл для усиления южной границы США

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение 4,6 миллиардов долларов для решения проблем на южной границе страны. Об этом на своей странице в Twitter сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"На нашей границе кризис. Сегодня президент Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, согласно которому Служба пограничного контроля и Департамент здравоохранения и социальных служб получат 4,6 млрд долл. для решения гуманитарного кризиса. Пора провести реформы в законодательстве и закрыть лазейки в нашей системе", - написал Пенс.

We have a CRISIS at our border. Today President @realDonaldTrump signed bipartisan legislation that will deliver $4.6 billion to provide the @CBP & @HHSgov the resources to address the humanitarian crisis. Now is the time to reform our laws & close the loopholes in our system. pic.twitter.com/FPagOyLYbC — Vice President Mike Pence (@VP) 2 июля 2019 г.

Ранее Палата представителей Конгресса приняла версию двухпартийного законопроекта Сената.

Деньги должны быть использованы для оптимизации работы центров по приему мигрантов, расположенных на границе Мексики и США, а кроме того, на укрепление самой границы.

Напомним, возмущение в обществе вызвали условия в центре содержания мигрантов в Техасе, где более 300 детей несколько недель находились в ужасных условиях без достаточного питания и воды.

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Источник: korrespondent.net