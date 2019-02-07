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02. 07. 2019

В турецком порту взорвался танкер, есть жертвы

В турецком порту Алиага (Измир) произошел взрыв на итальянском танкере Synzania, в результате чего один человек погиб, 15 пострадали, сообщает агентство Anadolu.

Как сообщается, взрыв произошел около полуночи во время загрузки танкера на причале нефтеперерабатывающего завода Petkim.

По словам главы администрации Алиаги, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один сотрудник Petkim.

Причина взрыва пока неизвестна.

Утром пожарные продолжали охлаждать судно, пожар на борту был потушен.

Syn Zania LPG tankeri patladı: 1 ölü, 15 yaralıhttps://t.co/sUSra1yFsG#sync #zania #lpg #tanker #tankergemisi #gemi #synzania #synzanialpg #synzanialpgtankeri #synzanialpgtankergemisi pic.twitter.com/Btf2dpp8aq

— 7deniz Haber (@7deniznet) July 2, 2019

Напомним, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера в Ормузском заливе – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. 

США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержала Великобритания. Тегеран все обвинения отвергает.

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Источник: korrespondent.net

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