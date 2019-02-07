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02. 07. 2019

ДТП во Львовской области: погибли два человека, еще один госпитализирован

Возле села Новый Став Каменка-Бугского района во Львовской области автомобиль съехал в кювет, в результате ДТП два человека погибли, еще одного госпитализировали. Об этом со ссылкой на Департамент социальной зашиты населения Львовской облгосадминистрации сообщает Интерфакс во вторник, 2 июля.

ДТП произошло в 01:45 во вторник. Водитель легковой машины Volkswagen Golf не справился с управлением, и как следствие автомобиль съехал в кювет.

Водитель и один из пассажиров погибли на месте аварии, а еще одного пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализировали в районную больницу.

Полиция выясняет все причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, что ранее возле Львова в грузовике из-за жары загорелся уголь.

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Источник: korrespondent.net

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