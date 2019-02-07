Названы самые популярные курорты среди украинцев

Популярными направлениями для отдыха среди украинцев являются Турция, Египет, Греция, Болгария и Испания. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Что касается заграничных курортов, то немалой популярностью среди украинцев пользуются Турция, Египет, Греция, Болгария и Испания", - сообщили пограничники.

Госпогранслужба также отметила, что фиксирует увеличение пассажиропотока во время сезона отпусков.

"В период отпусков пассажирский и транспортный потоки увеличивается как правило на 15-20%, что уже доказано первой декадой июня этого года", - сообщил старший офицер штаба Западного регионального управления Василий Витровчак.

Кроме того, пограничник отметил, что в Украине значительно возрастает спрос на путешествия в страны Европейского Союза. Это связано в первую очередь с увеличением в стране лоукост-авиакомпаний, в частности Ryanair и Wizz Air, добавили в ведомстве.

"В основном путешественники выбирают такие страны как Германия, Польша, Великобритания и Дания", - отметили пограничники.

Ранее сообщалось, что туристы определили опаснейшие страны. В перечень наиболее неблагоприятных направлений в мире вошли Сирия, Афганистан и Сомали.

Туристам в грузинских аэропортах будут дарить вино

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Источник: korrespondent.net