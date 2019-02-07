В Луганской области под землей бастуют шахтеры

На Донбассе в 10 км от линии фронта горняки шахты Горская ГП Первомайскуголь отказываются подниматься на поверхность с глубины 700 м, протестуя против отключения шахты от электроэнергии. Об этом во вторник, 2 июля, cообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По его словам, таким образом шахтеры выражают протест в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопление горных выработок и насосных станций.

Попытка отключения шахты от электроэнергии была предпринята 1 июля, после чего горняки отказались подниматься на поверхность.

По словам Лисянского, на шахте введен в действие план ликвидации аварии и дежурит военизированный горноспасательный отряд. Состояние здоровья протестующих горняков удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра.

"В телефонном разговоре профсоюзный лидер Виктор Выдыш сообщил, что требование горняков, это предоставление гарантий о неотключении электроэнергии на предприятии. Обращение шахтеров зафиксировано и передано в центральный аппарат", - написал Павел Лисянский.

Он также отметил, что омбудсмен Украины лично держит ситуацию под контролем.

Напомним, в понедельник в Донецкой области горняки четырех шахт остановили производство.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области шахта 1/3 Новогродовская государственного предприятия Селидовуголь прекратит добычу угля в связи с частичным отключением от электроснабжения.

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Источник: korrespondent.net