Командир взвода Нацгвардии покалечил солдата - ГБР

Госбюро расследований завершило расследование в отношении командира взвода, контрактника одной из воинских частей Нацгвардии, который нанес телесные повреждения двум солдатам в Полтавской области. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, из-за недовольства действиями своих подчиненных нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.

"Впоследствии, в этот же день, одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством", - сообщили в ГБР.

Там добавили, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного.

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, в феврале во Львове арестовали нацгвардейца за избиение коллеги по службе. В результате побоев военный потерял селезенку.

А на Донбассе майор избил сослуживца до потери сознания и бросил его замерзать на улице, а утром обнаружил его мертвым и застрелился.

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Источник: korrespondent.net