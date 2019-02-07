Лента RSS
Подписаться на ленту
02 июля 2019, вторник, 14:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
02. 07. 2019

Командир взвода Нацгвардии покалечил солдата - ГБР

Госбюро расследований завершило расследование в отношении командира взвода, контрактника одной из воинских частей Нацгвардии, который нанес телесные повреждения двум солдатам в Полтавской области. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в марте этого года командир взвода, будучи руководителем полевых занятий на военном полигоне, из-за недовольства действиями своих подчиненных нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.

"Впоследствии, в этот же день, одному из ранее избитых солдат командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем нанес солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством", - сообщили в ГБР.

Там добавили, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, эти травмы квалифицируются как тяжкие телесные повреждения.

По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение относительно командира взвода в применении неуставных средств воздействия в отношении подчиненного.

Военнослужащему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, в феврале во Львове арестовали нацгвардейца за избиение коллеги по службе. В результате побоев военный потерял селезенку.

А на Донбассе майор избил сослуживца до потери сознания и бросил его замерзать на улице, а утром обнаружил его мертвым и застрелился.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.