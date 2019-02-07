ДТП грузовика и "скорой" на Волыни: скончалась дочь пациента

В Волынской области погибла одна из пострадавших в результате столкновения "скорой" и грузовика на трассе Луцк-Маневичи.
Второй жертвой аварии стала дочь 75-летнего больного, которого везли в больницу после инсульта. Мужчина скончался на месте аварии. Его дочь умерла от полученных травм в реанимации.
Кроме того, в результате ДТП пострадали еще два человека. Водитель "скорой" находится в тяжелом состоянии, а фельдшер – в коме. Водитель грузовика не пострадал. Кто виновник ДТП, сейчас выясняют полицейские.
Накануне сообщалось, что на Волыни столкнулись "скорая" и грузовик. В результате погиб пациент, еще трое попали в реанимацию.
ДТП во Львовской области: погибли два человека, еще один госпитализирован
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость