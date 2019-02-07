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02. 07. 2019

ДТП грузовика и "скорой" на Волыни: скончалась дочь пациента

В Волынской области погибла одна из пострадавших в результате столкновения "скорой" и грузовика на трассе Луцк-Маневичи.

Второй жертвой аварии стала дочь 75-летнего больного, которого везли в больницу после инсульта. Мужчина скончался на месте аварии. Его дочь умерла от полученных травм в реанимации.

Кроме того, в результате ДТП пострадали еще два человека. Водитель "скорой" находится в тяжелом состоянии, а фельдшер – в коме. Водитель грузовика не пострадал. Кто виновник ДТП, сейчас выясняют полицейские.

Накануне сообщалось, что на Волыни столкнулись "скорая" и грузовик. В результате погиб пациент, еще трое попали в реанимацию.

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Источник: korrespondent.net

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