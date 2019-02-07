Трех сторонников ИГИЛ, готовивших теракт, арестовали в Австралии

Три человека были арестованы австралийскими спецслужбами по подозрению в подготовке серии терактов в Сиднее от имени террористической организации Исламское государство. Об этом со ссылкой на помощника комиссара полиции Австралии Йена Маккартни сообщает информагентство Associated press во вторник, 2 июля.

Он отметил, что речь идет уже о 16-м крупном террористическом акте, предотвращенном в Австралии с момента повышения уровня угрозы в сентябре 2014 года.

Подозреваемые намеревались атаковать объекты Минобороны и полиции, суды, церкви и дипломатические миссии. Однако планирование атак находилось на ранней стадии, подозреваемые еще не успели приобрести огнестрельное оружие и взрывчатку.

За одним из арестованных - 20-летним молодым человеком - целый год велась полицейская слежка, с момента его возвращения из Ливана. Кроме планирования теракта, по данным полиции, он намеревался уехать в Афганистан воевать за ИГИЛ. В настоящий момент ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Другой арестованный являлся членом группировки ИГИЛ: его могут приговорить к 10 годам лишения свободы. Третий подозреваемый занимался сбором средств, пытаясь обманным путем получить пособие по безработице. Арестованные должны предстать перед судом в Сиднее уже в эту среду.

Напомним, что ранее в Нигерии дети-смертники убили 30 человек.

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Источник: korrespondent.net