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02. 07. 2019

Старым дизельным авто запретили въезжать в Париж

Власти Парижа запретили в будние дни въезд в город старым дизельным автомобилям, чтобы улучшить качество воздуха и снизить смертность от загрязнения твердыми частицами. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает The Times.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 июля, дизельным автомобилям и грузовикам, выпущенным до 1 января 2006 года, запрещен въезд в Париж с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. Также запрет распространяется на мотоциклы и трехколесные транспортные средства, выпущенные до 30 июня 2004 года.

Владельцам автомобилей за нарушение запрета грозит штраф в размере 68 евро, в то время как водители грузовика могут быть оштрафованы до 375 евро.

В целом под запрет попадают 2,7 миллиона транспортных средств, зарегистрированных в Париже и его пригородах, что составляет примерно треть авто региона.

Эти машины по-прежнему смогут ездить в пригороде, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, но как только они пересекут кольцевую дорогу Парижа, они нарушат запрет.

Решение об ограничении въезда, принятое после публикации отчета, показывает, что уровень загрязнения в Париже выше, чем в любой другой столице ЕС.

Для соблюдения запрета будут использовать систему видеонаблюдения, чтобы записывать регистрационные номера, проверять возраст транспортных средств и отправлять штрафы.

К 2021 году введут новую систему, которая будет автоматически считывать регистрационные знаки и штрафовать.

Исследование, проведенное Французским национальным институтом здравоохранения, показало, что загрязнение твердыми частицами стало причиной около 2500 преждевременных смертей в Париже в год и еще около 4000 в пригородах.

Напомним, в Берлине частично запретили движение дизельных авто еще в прошлом году.

А в  Дании намерены запретить продажу бензиновых и дизельных авто.

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Источник: korrespondent.net

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