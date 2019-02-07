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02. 07. 2019

Депутаты партии Brexit демонстративно отвернулись, услышав гимн ЕС

Британские депутаты Европарламента, которые поддерживают выход Британии из ЕС, демонстративно отвернулись во время исполнения Оды к радости - гимна Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 2 июля.

В Страсбурге во вторник состоялось открытие первой пленарной сессии нового состава Европарламента. В начале заседания в зале исполнялась Ода радости - гимн Евросоюза и Совета Европы.

Часть британских депутатов, представлявших партию Brexit, повернулись спиной к залу.

В мае партия Brexit выиграла выборы в Европарламент в Великобритании и получила 28 мандатов. Партию возглавляет Найджел Фарадж, который в свое время активно поддерживал выход страны из ЕС. Всего Великобритания делегировала 73 евродепутатов.

Великобритания вынуждена была участвовать в выборах в Европарламент, поскольку до сих пор остается в составе ЕС и не вышла из блока в марте, как предполагалось.

Напомним, согласно данным соцопроса, Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Британии.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что ЕС готов пересмотреть условия Brexit.

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Источник: korrespondent.net

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