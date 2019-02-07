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02. 07. 2019

Британия даст больше $11 млн для поддержки независимых СМИ в Украине

Великобритания направит в Украину 9 млн фунтов стерлингов, что в долларовом эквиваленте составляет почти 11,3 миллиона. Средства должны подержать независимые украинские СМИ. Об этом со ссылкой на британского министра по делам ООН и Содружества Тарика Ахмада сообщает Европейская правда во вторник, 2 июля.

Тарик Ахмад сделал соответствующее заявление во время выступления на третьей ежегодной Украинской конференции о вопросам реформ, которая состоялась в Канаде.

"Сегодня я могу сказать, что мы активизируем нашу поддержку независимых СМИ в Украине через новый проект стоимостью 9 млн фунтов стерлингов, который укрепит устойчивость общества к дезинформации и поможет повысить подотчетность правительства путем развития независимых источников информации в Украине и странах Восточного партнерства", - сказал Ахмад.

Ахмад подчеркнул, что независимое медиапространство, включая общественное вещание, является основой стабильной и успешной демократии.

В заявлении британского правительства также сообщается, что Великобритания в течение следующего года обязуется выделить более 37 млн ​​фунтов стерлингов для поддержки более широких реформ в Украине, включая оборону, борьбу с коррупцией и гуманитарные усилия, а также расширение прав и возможностей и равенство женщин.

"В течение последних пяти лет Украина достигла большого прогресса, чем за предыдущие 23 года. Сейчас мы видим скоординированный план реформ в правительстве. Мы видим более прозрачную систему закупок, реформированный банковский сектор, лучшую медицинскую помощь и более децентрализованный процесс принятия решений, который является ближе к людям. На фоне неумолимой российской агрессии это довольно замечательное достижение ", - сказано в заявлении.

Напомним, что ранее в Британии определились два финалиста в борьбе за пост премьера.

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Источник: korrespondent.net

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