Штрафы и тюрьма. Как будут воспитывать депутатов

В украинской политике есть вечные темы, о которых периодически возникает разговор из года в год.

Одна из них – неперсональное голосование народных депутатов в Верховной Раде, или просто “кнопкодавство”. Ну тяжело украинским избранникам на работу ходить. Поэтому они передают друг-другу свои карточки для голосования и иногда важнейшие вопросы принимаются с помощью подтасовки голосов.

Наиболее актуальной эта проблема была во времена Виктора Януковича и Партии регионов. Теперь новая власть во главе с Владимиром Зеленским хочет вернуться к вопросу кнопкодавства.

Предложение Зеленского

Законопроект, который подал в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский, предлагает штрафы от 51 до 85 тысяч гривен за неперсональное голосование народных депутатов в парламенте.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно статьи 84 Конституции Украины, другим законам, депутаты должны голосовать в парламенте лично, но фото- и видеофиксация заседаний Верховной Рады дает возможность увидеть, что они не всегда придерживаются этого требования.





По мнению президента, принятие законопроекта будет способствовать "становлению и развитию Украины как правового государства, в котором признается и действует принцип верховенства права; развитию демократических институтов в Украине; соблюдение требований Конституции и законов Украины; обеспечению учета интересов украинского народа во время принятия решений Верховной Радой; надлежащему выполнению народными депутатами Украины полномочий, предоставленных им украинским народом".



Работы за прогулы

Представитель президента Украины в Верховной Раде, второй номер избирательного списка Слуги народа Руслан Стефанчук считает, что наказанием для нардепов за прогулы должны быть общественные работы.

Стефанчук выступает за уголовную ответственность за прогулы, которая должна заключаться не в штрафах, не в "посадках", а в общественных работах.

"Если ты не хочешь работать и 25% своего времени представлять людей, пожалуйста, иди на другую работу, помыть улицы, позаботиться о больных и тому подобное. Есть другая идея, что все-таки это не может быть уголовная ответственность, так как высокий уровень криминализации общества тоже не является хорошим. Мы сейчас в дискуссии. Но то, что ответственность за прогулы будет, - это однозначно", - отметил он.

Отзыв депутата

Стефанчук заявил, что его партия планирует предложить "четкий механизм отзыва народного депутата".

"Эта система должна работать в Украине. Вы знаете, что уже был внесен первый законопроект о кнопкодавстве. Сейчас мы завершаем другой законопроект о депутатских прогулах, о голосовании за законопроекты, в котором у депутата есть конфликт интересов", - сказал он.

Стефанчук пояснил, что поскольку основанием для лишения мандата депутата является наличие решения суда, вступившего в законную силу, то он настаивает, что должна быть уголовная ответственность, чтобы вместе с ней депутат автоматически терял и мандат.

"Но я думаю, что в новой Раде мы этот вопрос вообще снимем, потому что мы от иммунитета перейдем к функциональному индемнитету. То есть это будет снятие депутатской неприкосновенности, кроме тех вопросов, которые есть в других странах. Что, конечно, депутата не могут посадить за его высказывания. За все остальное - пожалуйста. Если тебя поймали на месте преступления - вопросов нет", - подчеркнул он, отметив, что для этого необходимы изменения в Конституцию.

Предложения Вакарчука

Музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук считает, что в регламент Верховной Рады необходимо внести изменения, которые позволят парламенту нормально работать даже при нехватке депутатов.

По словам политика, депутаты иногда пропускают голосования по уважительным причинам, и это не должно мешать работе законодательного органа.

"Представьте, что вы депутат партии Голос и член международного комитета. Вы сейчас в ПАСЕ. И вы в ситуации, когда в парламенте голосование за очень важный закон. Например, закон о языке, который для меня является принципиально важным. И вот представьте, что вы в ПАСЕ, где тоже проходит важное голосование по санкциям против России. Вы должны быть в двух местах. Что делать?" – спрашивает он.

По мнению Вакарчука, нужно менять регламент Верховной Рады.

"Партия Голос выступает за то, чтобы мы изменили подход к голосованию. Была идея, чтобы для голосования использовался отпечаток пальца. Была идея, что голосования проводятся от количества присутствующих. Партия все еще вырабатывает идею на этот счет", - говорит музыкант.

Кроме того, предлагает он, можно сделать так, чтобы вместо отсутствующего нардепа мог на законных основаниях проголосовать его коллега.

"Мы считаем, если нужен голос, которого не хватает, то значит надо менять регламент и тогда легализовать, чтобы кто-то другой в этот момент мог проголосовать. Если это невозможно, то мы переносим голосование", - делится соображениями Вакарчук.

При этом он заверил, что его политическая сила, если пройдет в парламент, никогда не будет продавать свои голоса и заниматься кнопкодавством.

"Мы не будем бегать, как пианисты, по рядам", - пообещал политик.

Источник: korrespondent.net