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02. 07. 2019

В Луганске прогремел взрыв у мэрии

В оккупированном Луганске вечером 1 июля прогремел взрыв у здания мэрии. Об этом пишут сепаратистские ресурсы.

Сообщается, что в доме по улице Коцюбинского загорелась крыша 10 подъезда, после этого прогремел взрыв.

Отмечается, что после взрыва куски металла отбросило до памятника Ворошилову, который стоит напротив второго подъезда.

Местные жители рассказали, что в доме шел ремонт крыши.

Позже выяснилось, что возгорание произошло на техническом этаже жилого дома № 27.

Возгорание было ликвидировано за сорок минут. Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются.

Как сообщалось, на прошлой неделе в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв, повлекший за собой сильный пожар, в результате чего погиб 24-летний мужчина.

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Источник: korrespondent.net

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