В Ужгороде девушка скончалась после визита к стоматологу

В Закарпатской области полиция расследует факт смерти 20-летней девушки после визита к стоматологу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Нацполиции Иннесу Манзулич-Иванову во вторник, 2 июля.

По ее словам, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении Закарпатской областной клинической больницы им. Новака в Ужгороде скончалась 20-летняя жительница Межгорского района.

Как уточнил главный врач этой больницы Юрий Яцына, девушка была госпитализирована в пятницу, 28 июня, из реанимации Межгорской ЦРБ. В ночь с понедельника на воскресенье, 1 июля, она умерла.

Как удалось выяснить полиции, девушка получила анафилактический шок после анестезии во время визита к стоматологу.

"Вероятно, врач-стоматолог сделал анестезию, после чего у девушки началась аллергическая реакция", – уточнила Манзулич-Иванова и добавила, что она находилась в коме и умерла, не приходя в сознание.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии, продолжается опрос свидетелей. По факту смерти открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

"В дальнейшем правовая квалификация может быть изменена в соответствии с обстоятельствами, результатами экспертизы и определением роли врача, который предоставил услуги", – уточнила Манзулич-Иванова.

Ранее сообщалось, что в Киеве пациентка умерла после липосакции в частной клинике. Хирурга обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Также сообщалось, что врачу скорой медицинской помощи в Виннице присудили два года лишения свободы после того, как он установил неверный диагноз пациенту, что привело к его смерти.

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Источник: korrespondent.net