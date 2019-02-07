Количество жертв паводка в Иркутской области России выросло до 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского региона Сергея Левченко во вторник, 2 июля.

"По информации МЧС, в результате паводка погибли 18 человек", – говорится в сообщении.

Также в региональном управлении МЧС отметили, что пропавшими без вести числятся 17 человек.

Cмотрите фотогалерею: В России число погибших при наводнении достигло 18 человек

Ранее сообщалось о 12 погибших и девяти пропавших без вести в результате масштабного наводнения в Иркутской области России.

В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов. Режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

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Источник: korrespondent.net