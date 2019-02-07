Лента RSS
Подписаться на ленту
02 июля 2019, вторник, 16:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
02. 07. 2019

В РФ из-за пожара погибли 14 моряков-подводников

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 2 июля.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очаг возгорания был ликвидирован командой аппарата.

На данный момент глубоководный научно-исследовательский аппарат находится в Североморске.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - сообщили в Минобороны.

При этом не сообщается, сколько было человек на аппарате во время пожара.

Ранее сообщалось, что в турецком порту взорвался итальянский танкер, в результате чего один моряк погиб, 15 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.