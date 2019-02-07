Крымского татарина задержали в Крыму за пост 2013 года

Крымского татарина Сеяра Эмирова задержали в аннексированном Крыму за пост, который он опубликовал в социальной сети Вконтакте еще в 2013 году. Об этом со ссылкой на общественного защитника Сейтосмана Каралиева сообщает Крымская солидарность во вторник, 2 июля.

"2 июля 2019 года, в Крыму в городе Судак задержан крымский татарин, Эмиров Сеяр Абдурашитович 06.03.1993 г.р, за публикацию в социальных сетях, в качестве правонарушения ему вменяется статья 20.29 КоАП", - сказано в сообщении.

В Указанной статье идет речь о производстве и распространении экстремистских материалов.

Крымская солидарность указывает, что в понедельник домой к Эмирову приходили сотрудники полиции, "но так как у них не было постановления на задержание, Эмиров отказался проехать с ними, а уже сегодня его задержали у дома родителей".

Напомним, что ранее крымскотатарский активист Эдем Бекиров "практически отказался от еды" из-за опасений о своем здоровье и бездействия врачей РФ.

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Источник: korrespondent.net