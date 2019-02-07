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02. 07. 2019

В Полтавской области при падении стены погибли два человека

В селе Засулье Лубенского района произошло разрушение стены, в результате чего два человека погибли под обвалом. Об этом сообщает управление ГСЧС в Полтавской области во вторник, 2 июля.

Спасатели получили информацию о происшествии сегодня утром. На месте они выяснили, что разрушение стены произошло из-за проведения демонтажа пристройки к жилому дому.

"Мужчина 1991 г.р. и женщина 1965 г.р. погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тела погибших из-под завала", – говорится в сообщении.

Ранее во Львовской области в результате обвала стены нежилого здания один мужчина погиб и еще один пострадал. Инцидент произошел в селе Махлинец, Жидачевского района

Также в Киеве на людей рухнули бетонные плиты во время проведения строительных работ. Три человека пострадали, один из которых скончался по дороге в больницу.

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Источник: korrespondent.net

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