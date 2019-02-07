На Шри-Ланке арестовали главу полиции из-за апрельских терактов

Полиция Шри-Ланки арестовала главу ведомства генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо. Об этом сообщает Channel News Asia со ссылкой на генпрокурора страны Даппулу де Ливеру во вторник, 2 июля.

Арестованные обвиняются в ошибках в работе, которые сделали возможными в апреле этого года теракты, повлекшие массовые жертвы.

Генпрокурор заявил, что халатность, проявленная представителями полиции и Минобороны, "достигает уровня того, что в международном праве называют преступлением против человечности".

Джаясундару и Фернандо арестовали в тот момент, когда они проходили лечение в двух разных больницах. Им могут предъявить обвинения в убийстве.

Генпрокурор назвал имена еще девяти высокопоставленных сотрудников полиции, которых также он также подозревает в пренебрежении должностными обязанностями в связи с апрельскими терактами.

Джаясундара и Фернандо ранее давали показания в рамках парламентского расследования терактов. В частности, они обвиняли президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену в неспособности верным образом оценивать угрозы для национальной безопасности.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. После этого власти временно запрещали использование соцсетей.

Позже сообщалось, что правоохранители задержали или ликвидировали всех подозреваемых в осуществлении терактов на острове.

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Источник: korrespondent.net