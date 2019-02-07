Пожар на севере Германии тушат две тысячи пожарных, солдат и работников гражданской обороны. Об этом сообщает Spiegel Online во вторник, 2 июля.

Чиновники утверждают, что пожар у Любтена в северной земле Мекленбур-Передняя Померания в течение понедельника и ночи распространился с 430 до 600 гектаров и является крупнейшим в истории региона.

Спасатели эвакуировали уже четвертый населенный пункт в регионе. Всего было отселено более 700 человек.

В борьбе с огнем к пожарным присоединились военные Бундесвера. В охваченной огнем зоне много неразорвавшихся снарядов, так как поблизости проходили военные учения. Из-за этого пожарные не могут приблизиться к огню вплотную. Там постоянно раздаются взрывы.

В течение дня военные танки подготовят проходы, чтобы пожарные могли подойти ближе.

Лесной пожар вспыхнул после нескольких недель сухой погоды.

Cмотрите фотогалерею: Масштабный лесной пожар бушует на севере Германии

Напомним, что ранее в Европе зафиксировали рекордную жару.

В Испании площадь лесного пожара достигла 5 тысяч гектаров

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Источник: korrespondent.net