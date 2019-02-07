Вакцинация обязательная: Супрун рассказала об очагах заражения столбняком

Уляна Супрун рассказала об ужасах заражения столбняком и посоветовала всем украинцам обязательно вакцинироваться. Это единственный способ уберечься от инфекционной болезни. Летом особенно возрастают риски заразиться столбняком. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун привела в пример историю с 12-летним мальчиком, которй упал на улице и поранил колено. Через 20 дней ребенка забрали в больницу и диагностировали столбняк. У этой болезни есть особенность - подергивание мышц ног.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Уляна сообщила важные факты об этом заболевании:

Столбняком можно заразиться, когда споры бактерий, вызывающие болезнь, попадут в рану или порез, через укус животного или через порезы острыми предметами и обломками древесины. Чаще всего эти бактерии живут в почве и кишечном тракте животных.

Симптомы могут появиться с 3 по 21 день после заражения. Это могут быть спазмы мышц лица, в том числе - сжатие челюстей, "выпучивание" глаз, мышечные спазмы (часто в желудке), судороги мышц спины, мучительное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, затруднение дыхания, головные боли, лихорадка и чрезмерное потоотделение, изменение давления и учащенное сердцебиение.

Без медицинской помощи смерть от столбняка приходит в 100% случаев. Если вы заметили у себя симптомы - обязательно обратитесь к врачу!

По календарю обязательных прививок детей вакцинируют 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет. В дальнейшем нужна ревакцинация от болезни каждые 10 лет. Бесплатно вакцинироваться от столбняка могут и дети, и взрослые.

Даже если вы переболели этой болезнью - ревакцинация все равно необходима! Есть вероятность повторного заражения.

Супрун отметила, что до сих пор существуют люди, которые верят в то, что вакцины не работают, а собственный иммунитет может защитить от всех болезней. Нужно только переболеть. Науке давно известно, что это не так.

Напомним, что ранее Супрун назвала опасность сладких напитков.

Супрун рассказала об употреблении алкоголя беременными.

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Источник: korrespondent.net