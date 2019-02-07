Лента RSS
Подписаться на ленту
02 июля 2019, вторник, 18:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
02. 07. 2019

СМИ назвали подлодку, на которой погибли российские моряки

Пожар, в результате которого погибли 14 российских моряков-подводников, произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как "Лошарик". Пишет РБК со ссылкой на источник в силовых структурах во вторник, 2 июля.

Ранее Минобороны РФ не сообщило тип глубоководного аппарата, на котором произошел пожар.

"Погиб штатный экипаж спускаемого аппарата", - сообщил собеседник издания. Он добавил, что Евменов находится на базе в Североморске с утра 2 июля.

РБК отмечает, что это крупнейшее по числу жертв происшествие на подводных аппаратах Минобороны РФ с ноября 2008 года. Тогда авария на построенной, но еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке Нерпа унесла жизни 20 человек, еще 21 человек пострадал.

В то же время, тelegram-канал Baza сообщает, что на пострадавшем от пожара научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России есть выжившие.

По его данным, пострадавшие доставлены в военно-морской клинический госпиталь Минобороны в Североморске. Туда же доставлены тела 14 погибших моряков-подводников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.