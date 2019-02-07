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02. 07. 2019

На саммите Евросоюза три раза перенесли начало заседания

Консультации главы Евросовета Дональда Туска с лидерами стран Евросоюза затягиваются. Начало общей рабочей сессии отложено в третий раз за день – еще на один час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Евросовета во вторник, 2 июля.

"Заседание на саммите начнется ориентировочно после 16.00. Консультации продолжаются", – сообщил представитель Евросовета.

Изначально планировалось начать саммит в 11.00, потом его перенесли на 13.00, затем на 14.00.

Ранее во вторник днем Туск сообщил в своем аккаунте в Twitter, что "консультации для согласования назначений продолжаются". В частности, он разместил фотографии со встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Фото: Дональд Туск / Twitter 
 

Также источники в национальных делегациях подтвердили журналистам, что среди рассматриваемых новых имен появилась кандидатура главы минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, при этом они отметили, что говорить о готовом компромиссе пока преждевременно.

Накануне Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенес его на вторник. Переговоры длились почти 20 часов, но закончились безрезультатно.

Ранее сообщалось, что саммит ЕС установил рекорд по продолжительности.

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Источник: korrespondent.net

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