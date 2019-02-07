Сеть удивила обувь жены Зеленского в Канаде

Первая леди Украины Елена Зеленская удивила украинцев своим внешним видом во время официального визита в Канаде.

Зеленская прибыла в аэропорт Торонто в длинном черном платье и босоножках. Отметим, что деловой дресс-код не допускает открытой женской обуви и считается моветоном.

Мнения по поводу ее наряда в сети разделились. Поклонники написали, что наряд Елены выглядит очень стильно, а другие пользователи раскритиковали первую леди за несоблюдение стиля.

При этом, пресс-служба Офиса президента на официальном сайте опубликовали обрезанное фото, а на официальной странице в Facebook добавили полное.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Прилетіли до Канади, завтрашній день обіцяє бути дуже насиченим цікавими зустрічами та корисними справами, а сьогодні небагато часу на прогулянку та вечерю. Добраніч, Канадо та добрий ранок, Україно! 🇨🇦 🇺🇦 Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 1 Июл 2019 в 10:22 PDT

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Канаду. Глава государства встретится с министром иностранных дел, премьер-министром страны, а также со спецпредставителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетою Беньковской и украинской диаспорой.

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Источник: korrespondent.net