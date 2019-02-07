СБУ ликвидировала подпольную мастерскую по производству оружия

Cотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровской области блокировали противоправное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 2 июля.
Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой, в частности, входил ранее судимый житель региона, обустроила в собственных квартирах и гаражных помещениях места для хранения и производства средств поражения.
"Готовую продукцию злоумышленники реализовывали представителям криминальных кругов", – отметили в спецслужбе.
Во время обысков правоохранители изъяли по месту жительства и в гаражах фигурантов производства пластид, тротил и порох общим весом полкилограмма, две гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре осколочных гранатометных выстрела, карабин Сайга, два пистолета Макарова и BLOW, четыре револьвера, шесть запалов к ручным гранатам.
Также выявлено 280 патронов различного калибра, два устройства для бесшумной стрельбы, магазины к автомату Калашникова, автоматическому пистолету АПС, пистолету-пулемету Скорпион, пистолетов ТТ и Макарова, части к оружию и боеприпасов.
Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ст.263 УК Украины). Проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
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Ранее СБУ перекрыла канал поставки оружия из Европы. По месту жительства одного из злоумышленников обнаружена мастерская по сборке и восстановлению боевых свойств оружия.
Также СБУ задержала торговца оружием в Полтаве. Из изъятого у злоумышленника пистолета Марголина ранее было совершено убийство одного из частных предпринимателей.
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Источник: korrespondent.net
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