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02. 07. 2019

В России продают визитку Путина

Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы Виктор Приписнов продает через сайт объявлений визитку Владимира Путина, которую будущий президент дал его деду в конце 1980-х, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что его дед, тоже Виктор Приписнов, всю жизнь работал в органах власти - в Таджикской СССР, а с 1998 по 2001 год был председателем Волгоградской областной думы. Во время деловой поездки в Ленинград в 1989-1990 годах он познакомился с будущим президентом, который тогда работал в мэрии.

"Они обменялись визитками … Долгое время эта визитка лежала, никому не интересная, дома, потом я ее случайно нашел. … Учитывая интерес (к Путину - ред.), подумал, что появятся определенные фанаты, которые бы захотели такую вещь иметь у себя. И решил продать. Мне она не нужна, бумажка и бумажка", - сказал Приписнов.

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С ценой продавец пока не определился. Как он признался агентству, хочет услышать предложения от коллекционеров. По словам Приписнова, пока самую высокую цену назвал потенциальный покупатель из Москвы - 55 тысяч рублей (почти 900 гривен).

Ранее сообщалось, что китайцы массово скупают "термокружки Путина". Реплика кружки российского президета стала хитом в Китае. Один из магазинов рассказал, что они продают похожий термос, позиционируя его как "высококлассный" и "полезный для здоровья".

Напомним, Путин на ужин G20 пришел со своим термосом. В сети появилось видео, на котором российский президент чокается с американским коллегой, который держит бокал с колой.

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Источник: korrespondent.net

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