Фаворит на пост премьера Британии считает себя джедаем

Главный претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что отождествляет себя с джедаями из саги о Звездных войнах, сообщает Reuters во вторник, 2 июля.

Таким образом он ответил журналистам на вопрос о любимом персонаже.

Джонсон отметил, что ему приятно представлять себя добрым рыцарем со световым мечем.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку и оставила руководство Консервативной партией.

На пост премьера осталось два претендента - Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел страны Джереми Хант.

По итогам пятого тура голосования Джонсон набрал 160 голосов, а Хант – 77 голосов.

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Источник: korrespondent.net