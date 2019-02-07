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02. 07. 2019

Совет Европы попросил у РФ еще один взнос

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген, передает РИА Новости.

По его словам, это взнос за часть 2017 года и 2018-й.

Ранее сегодня стало известно, что РФ заплатила взнос в бюджет Совета Европы. Россия не вносила взносы в бюджет организации с июня 2017 года. За 2019 год уплочено 33 миллиона евро.

Напомним, на прошлой неделе ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. 

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Источник: korrespondent.net

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