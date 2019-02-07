Протесты в Гонконге. Заняли парламент и победили

Жители бывшей британской колонии вновь отстояли свою демократическую автономию от влияния авторитарного Китая. Пропекинское правительство Гонконга отказалось от закона, из-за которого две недели назад протестовать на улицу вышел каждый третий житель. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Полиция применила слезоточивый газ

1 июля в двадцать вторую годовщину передачи Гонконга под юрисдикцию КНР сотни протестующих ворвались в здание парламента и вывесили Британский колониальный флаг в его президиуме.

Великобритания вернула Гонконг под суверенитет Китая в 1997 году. До 2047 года ему гарантирована широкая степень свобод по формуле "одна страна - две системы".

Полиции не удалось остановить протестующих. Попав внутрь, они разрисовали стены парламента граффити и полностью взяли над ним контроль. Одним из символов участников акций против закона об экстрадиции стали зонты. Слова одного из граффити гласили "Гонконг не Китай".

Демонстранты требовали полного отказа от закона об экстрадиции и отставки главы Гонконга Кэрри Лам. В то время, как сотни протестующих занимали парламент, десятки тысяч шли маршем по улицам города.

По данным протестующих, на улицы вышли около 550 тысяч жителей семимиллионного города. Власти оценивают число участников акции в 190 тысяч.

В руках у демонстрантов, ворвавшихся в законодательное собрание, были вырванные с улиц дорожные знаки и арматура, от полицейских они защищались с помощью металлических листов, превращенных в импровизированные щиты.

Если бы закон приняли, то жителей Гонконга, подозреваемых в нарушениях, могли бы экстрадировать на материковую часть Китая, с более жестким уголовным кодексом и смертной казнью.

Борцы за демократию говорят, что законопроект ведет к ослаблению гражданских прав в Гонконге, включая свободу слова и власть закона.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю. Протестующие считают, что новый закон может быть использован против активистов, деятельность которых не устраивает Пекин.

Через несколько часов полиция очистила здание парламента от демонстрантов, применив слезоточивый газ.

В ходе экстренной пресс-конференции глава администрации Гонконга Керри Лэм обвинила протестующих в "чрезмерном насилии". Она сказала также, что их действия доставляют боль многим людям, так как, по ее словам, для Гонконга нет ничего важнее верховенства закона.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил свою поддержку участникам акции в Гонконге.

Как пишет Der Spiegel со ссылкой на демонстрантов, протестное движение в Гонконге с течением времени становится все более радикальным, в том числе, и как ответ на события 2014 года.

Тогда многомесячные массовые мирные акции с требованием демократизации общественной жизни Гонконга, известные как Революция зонтиков, закончились жестким разгоном демонстрантов и судами над оппозиционными активистами и политиками.

2 июля Кэрри Лэм заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции. Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет.

На прошлой неделе она лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Гонконге. Заняли парламент и победили

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Источник: korrespondent.net