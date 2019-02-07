На пост главы ЕП претендует уроженец Украины

Болгарский депутат Европарламента от группы социалистов Сергей Станишев, который имеет шансы стать президентом Европарламента, является уроженцем Украины, а именно - Херсона. Об этом сообщает Европейская правда.

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом любой институции ЕС, родившимся в Украине", - отметил в своем Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Сергей Станишев - болгарский политик левого толка, премьер-министр Болгарии (август 2005 - июль 2009), председатель Болгарской социалистической партии (БСП). Родился в Херсоне в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.

Вскоре после его рождения семья эмигрировала в Россию, в город Москва. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру.

По последним данным о договоренностях лидеров ЕС, Европейский парламент будет возглавлять представитель социалистов в течение первой половины мандата, а немецкий депутат Манфред Вебер возьмет на себя председательство в другой.

Отметим, после обсуждений на специальном саммите в Брюсселе при участии лидеров ЕС президент Европейского совета Дональд Туск предложил кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии.

По информации СМИ, на должность президента Еврокомиссии рассматривают министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, на пост главы Евросовета - бельгийца Шарля Мишеля, на пост главы Европарламента - немца Манфреда Вебера, а также министра иностранных дел Испании Жозепа Боррелля как начальника внешней политики ЕС.

Напомним, 23 мая жители 28 стран Евросоюза избирали депутатов в Европарламент. В выборах также приняла участие Великобритания, которая до сих пор не проголосовала за выход из ЕС.

26 мая прошел заключительный этап выборов в Европарламент, которые стали крупнейшими по количеству избирателей после Индии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net