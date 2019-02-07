СМИ назвали причину пожара на российской подлодке

Причиной пожара на российской подводной лодке, в результате которого погибли 14 моряков, стало короткое замыкание. Об этом сообщает Газета.ru во вторник, 2 июля.

Также уточняется, что инцидент произошел на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который представляет собой атомную глубоководную станцию проекта 10831. Ее бортовой номер – АС-31, а не АС-12, как сообщалось ранее.

Замыкание произошло в электрических сетях атомной глубоководной станции в ходе выполнения специального задания, – говорится в сообщении.

Всего на станции находились 25 членов экипажа, 14 погибли при отравлении продуктами горения.

Ранее СМИ сообщили, что пожар произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, также известной как "Лошарик".

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Источник: korrespondent.net