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02. 07. 2019

Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир – посол

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью в Житомире. Об этом сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, сообщает БЕЛТА во вторник, 2 июля.

"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", – сказал Игорь Кизим.

Он уточнил, что Зеленский направил официальное приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии.

"Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно происходить под патронатом глав двух государств", – отметил посол.

Кизим напомнил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения этого большого мероприятия.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Также Лукашенко пообещал, что Минск "останется предсказуемым партнером" для Киева.

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Источник: korrespondent.net

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