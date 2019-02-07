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02. 07. 2019

В МВД назвали количество изъятых гранат за полгода

За шесть месяцев нынешнего года сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота почти полторы тысячи гранат. Об этом во вторник, 2 июля, во время брифинга сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.

"С начала года Национальная полиция изъяла 1401 гранату. А в прошлом месяце люди добровольно сдали 622 гранаты. Это официально. У нас в государстве идет война. Кто об этом забыл?", – сказал Князев, которого цитирует Департамент коммуникации Национальной полиции.

Он отметил, что Нацполиция, другие правоохранительные ведомства проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту оружия в стране.

Напомним, 1 июля в Днепропетровской области шесть детей получили травмы в результате взрыва. Установлено, что произошел взрыв гранатометного выстрела ВОГ-25.

На следующий день стало известно, что президент Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование дела о взрыве гранаты на детской площадке в Днепропетровской области.

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Источник: korrespondent.net

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